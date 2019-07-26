Брянск, 26 июля, 2019, 17:22 — ИА Регнум. На полигон Большое Полпино под Брянском привезли медицинские отходы категории опасности «Б» в обычном мусоровозе. Машина собрала бытовые отходы с контейнерных площадок города. Халатное отношение медиков к своим обязанностям подвергает опасности грузчиков транспортных компаний и рабочих мусоросортировочного комплекса, заявили 26 июля в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО в Брянской области.

Https://www.chplanet.ru В Брянске в обычный контейнер выбросили медицинские отходы

«Судя по маркировке на пакете, халатно отнеслись к своим обязанностям в одной из больниц областного центра. Региональный оператор по обращению с ТКО, который обязан контролировать безопасное перемещение отходов, выявил правонарушение и направил соответствующее заявление в Роспотребнадзор и правоохранительные органы для составления протокола и установления штрафных санкций», — уточнила пресс-служба регоператора.

Согласно нормами СанПиНа медицинские отходы должны утилизироваться особым образом. Их нельзя смешивать с бытовым мусором и транспортировать с твёрдыми коммунальными отходами в одной машине.