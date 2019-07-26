Челябинск, 26 июля, 2019, 17:04 — ИА Регнум. В Челябинской области 8 сентября 94% избирательных участков оснастят КОИБами. Об этом журналистам сообщили в облизбиркоме.

Дарья Антонова ИА REGNUM Использование КОИБ

Кроме того, 81% избирателей получит возможность голосовать под видеонаблюдением. А на всех участках применят технологию QR-кодирования протоколов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября челябинцев ждёт важный день. Жители области смогут выбрать губернатора, а жители Челябинска, кроме того, будут выбирать депутатов райсоветов. Всего выборы пройдут в 24 южноуральских муниципалитетах.