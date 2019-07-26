Москва, 26 июля, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал правительственный пакет законов, который усиливает административную и уголовную ответственность за нарушения при техническом осмотре транспортных средств. Соответствующие документы опубликованы сегодня, 26 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Так, в Уголовный кодекс России вводится уголовная ответственность за деятельность по проведению технического осмотра транспортных средств без аккредитации в национальной системе аккредитации в том случае, когда такие лицензии, аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны. В правительстве решили ввести подобные меры для пресечения широко практики продажи «серых» диагностических карт без фактического проведения осмотра автомобиля.

Кодекс об административных правонарушениях теперь предусматривает штраф в размере 2 тыс. рублей за управление транспортным средством без оформления диагностической карты. При этом исключается возможность повторного привлечения к административной ответственности за управление автомобилем без диагностической карты.

Также вводится административная ответственность за нарушение порядка ведения реестра операторов технического осмотра. Для должностных лиц теперь предусмотрен штраф в размере от 20 до 30 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 до 200 тыс. рублей.