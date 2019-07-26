Дамаск, 26 июля, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Российская авиация 25 июля нанесла мощные удары по провинции Идлиб. Это были ответные меры на ракетные и артиллерийские обстрелы боевиков христианского города Мхарде. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Иван Шилов ИА REGNUM Война в Сирии

Местные наблюдатели уже заметили, что ни один обстрел боевиками города Мхарде не остаётся безнаказанным со стороны ВКС РФ. Как правило, проходит всего несколько часов от обстрела до ответного применения российской авиации.

25 июля российские авиаудары прошли с юга до города Хан-Шейхун и с севера до города Идлиб. Удары также были нанесены за обстрел джихадистами города Алеппо 24 июля. В результате этого обстрела погибли двое детей.

С начала июля 2019 года сирийские провинции Хама и Идлиб находятся под плотным вниманием ВКС РФ. Как правило, ежедневно наносится по несколько десятков авиаударов.

ИА REGNUM уже сообщало, что с начала июля 2019 года боевики в регионе Большого Идлиба потеряли более 300 человек убитыми, большая часть из них уничтожена российской авиацией.