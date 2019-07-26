Челябинск, 26 июля, 2019, 16:57 — ИА Регнум. Жители Челябинской области смогут отдать голос на выборах губернатора в Москве. Об этом заявил глава облизбиркома Сергей Обертас, сообщили журналистам в пресс-службе комиссии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательный участок

По словам Обертаса, это станет возможно благодаря технологиям «Цифровые участки» и «Мобильный избиратель». Проголосовать можно будет на 30 избирательных участках столицы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборы губернатора зарегистрированы пять кандидатов. Голосование пройдёт 8 сентября.