Киев, 26 июля, 2019, 16:50 — ИА Регнум. В компании «Нафтогаз Украины» не располагают информацией о возможном заключении краткосрочного контракта с Россией по транзиту газа. Об этом сообщается 26 июля на странице компании в Facebook.

Naftogaz.com Нафтогаз

«Никакой официальной информации от российской стороны относительно идеи короткого контракта у нас сейчас нет. Сегодняшний вброс — это, вероятно, тестирование боем», — заявили в «Нафтогазе».

Напомним, ранее сегодня агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Россия намерена предложить Украине заключить годичный контракт на транзит газа, а за это время запустить и отрегулировать поставки по «Турецкому потоку» и второй нити «Северного потока».