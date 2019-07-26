Джакарта, 26 июля, 2019, 16:47 — ИА Регнум. В Индонезии на острове Ява произошло извержение вулкана, кратер которого является популярным туристическим местом. Об этом сегодня, 26 июля, пишет Jakarta Postсо ссылкой на данные Вулканологического и геологического центра по уменьшению опасности стихийных бедствий (PVMBG).

Николай Ярошенко. Извержение вулкана. 1898

Данный вулкан находится в провинции Западная Ява рядом с городом Бандунг. По данным PVMBG вулканический пепел поднялся на высоту в 200 метров над кратером вулкана, затем облако пепла стало сносить в южном и северо-восточном направлениях.

Всего извержение длилось 5 минут и 30 секунд. Власти Индонезии предупредили туристов об опасности извержения и советовали не приближаться к кратеру.