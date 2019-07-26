Киев, 26 июля, 2019, 16:44 — ИА Регнум. О сеансах воздействия неизвестным зелёным лучом со стороны России на украинских пограничников сообщается 26 июля на странице «Операция объединенных сил» в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По словам пограничников, со стороны России уже вторые сутки подряд следуют сеансы воздействия на них неким «зелёным лучом». Это происходит в Мариупольском районе Азовского моря в вечернее время.

«С направления, где распознанный один из кораблей Береговой охраны ФСБ РФ держится на определенном расстоянии, с наступлением темноты происходит осветление катеров Морской охраны Госпогранслужбы Украины лучом зеленого цвета. Так называемые сеансы освещения продолжаются по несколько минут», — указано в сообщении.

Украинская сторона пока не установила, какой вред получают их пограничники от этого облучения, но сообщает о неких мерах по защите жизни и здоровья персонала.

Являются ли эти сообщения одним из следствий «зелёного облучения», также не сообщается.

Напомним, обострение российско-украинских отношений вышло на очередной виток в связи с задержанием СБУ российского танкера в порту Измаил 25 июля. Украинские эксперты не исключают, что эта ситуация станет поводом для ответных мер со стороны Москвы.