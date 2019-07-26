Москва, 26 июля, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер приехал на Украину, чтобы проработать вопрос очередной кандидатуры на должность премьер-министра страны. Об этом заявил профессор МГИМО, программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Олег Барабанов в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Kmu.gov.ua Айварас Абромавичус

«На Украину сейчас прилетел великий Волкер, потому что посол временно поверенный, видимо, не справляется. И Волкер с первым, кем встретился, помимо со старой командой, — это с Абромавичусом, литовцем, который уже развалил Украину, когда он был правительстве Яценюка», — заявил Барабанов.

Ныне Айварас Абромавичус является главой наблюдательного совета «Укроборонпрома». По мнению эксперта, США делают ставку именно на него в качестве нового премьер-министра Украины — впрочем, ранее о желательности его кандидатуры также упоминали и в документах американского аналитического центра Atlantic Council.

«Сейчас Волкер напрямую тащит литовца на пост премьера Украины. Вот вам и весь Зеленский», — добавил эксперт.