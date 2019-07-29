Москва, 29 июля, 2019, 06:38 — ИА Регнум. Цифры говорят о развитии столичного туризма весьма эффектно: гостиницы строятся, туристы едут, расходы туристов в Москве в прошлом году стали рекордными, составив 864 млрд руб, а вклад туризма в бюджет в 2010—2018 годах вырос с 31 до 118 млрд руб. За этот же срок почти вдвое выросло число туристов, с 12,8 до 23,5 млн человек. Действительно ли в туристической области Москвы всё так прекрасно, обсуждает корреспондент ИА REGNUM Евгений Цоц.

Дарья Антонова ИА REGNUM Красная площадь

Если посмотреть на структуру турпотока, то становится ясно: прекрасно не всё. Да, в 2018 году столицу посетили 23,5 млн человек, но из них иностранцев — только 5,5 млн, и это в год чемпионата мира по футболу. За год до того, для сравнения, иностранцев в Москве побывало 4,8 млн, еще годом ранее — 4,5 млн, а в 2008 — 4,1 млн. То есть говорить о достижениях — рано. Да и с внутренним туризмом не всё так однозначно, остается вопросом, действительно ли больше граждан РФ стали ездить в Москву, да и особенности учета вызывают сомнения. Так, если при Юрии Лужкове наши приезжие сограждане останавливались в московских квартирах — что было очень востребовано — то теперь квартиры вытеснены с рынка хостелами и гостиницами. Плюс стал обязательным учет и для туристов, и для их денег. Так можно ли считать прорывом закручивание гаек на рынке, когда постояльцы переходят от частников к более крупным игрокам?

В свою очередь мировая статистика показывает: в рейтинге туристического интереса мировых городов Москва находится далеко не на высшем 31-м месте по рейтингу momondo.ru, и того хуже, на 46-м по версии Euromonitor International. Так что главный вопрос к московским гостям: отели — это, конечно, хорошо. Но что делается, чтобы ввести Москву в предложения заграничных туроператоров? Может, перелеты стали дешевле? Или проводятся заманчивые публичные мероприятия? Ответы на эти и другие вопросы узнать еще предстоит.

Читайте статью Евгения Цоца «Власти Москвы развивают не туризм, а мифы о нём».