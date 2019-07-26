Москва, 26 июля, 2019, 16:42 — ИА Регнум. Несмотря на понижение Банком России ключевой ставки с 7,5% до 7,25%, кредиты в России дешеветь не начнут, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM.

Ken Teegardin Экономика России

«Я думаю, что в краткосрочном периоде это не вызовет никаких последствий, — сказал Гинько. — Мы вообще ничего не увидим. У нас продолжат замедляться темпы выдачи ипотечных кредитов. Кредиты не подешевеют, что связано в том числе с отпусками. Менеджеры в банках не будут так резко перестраивать кредитные планы. Они понимают, что в любом случае летом люди будут брать мало кредитов. В этом плане возникает вопрос к Центральному банку — а что вы хотите увидеть? Если ничего, то зачем вообще понижать или повышать ставку на такой небольшой процент?»

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 27 депутаты Госдумы на пленарном заседании рекомендовали ЦБ рассмотреть вопрос о возможности публиковать информацию по возможным изменениям ключевой ставки, а также прогнозы об экономическом развитии РФ.