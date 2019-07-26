Воронеж, 26 июля, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Склад боеприпасов времен Великой Отечественной войны обнаружен на территории Воронежской области, сообщили ИА REGNUM 26 июля в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По свидетельству спасателей, за последние пять лет это самая крупная подобная находка на территории региона.

Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области Боеприпасы, найденные под Воронежем

Опасная находка была сделана в Острогожском районе, на территории Терновского поселения — при проведении работ на магистральном газопроводе «Краснодарский край — Серпухов». Работы на газопроводе были остановлены, на место вызвали специалистов взрывотехнического отряда аварийно-спасательной службы Воронежской области. В общей сложности взрывотехники обезвредили и подняли уже 1031 взрывоопасный предмет — преимущественно это артиллерийские снаряды калибра 47 мм, а также калибра 37, 75, 50 и 20 мм. По предварительным данным, боеприпасы могли применяться в ходе боев венгерскими частями гитлеровской армии — в этом районе пролегал участок фронта.

За последние пять лет это самая крупная находка взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны в Воронежской области. Работы на месте обнаружения склада продолжаются. Готовится площадка подрыва», — сообщили в МЧС.