Москва, 26 июля, 2019, 16:46 — ИА Регнум. В летнее время ключевую ставку Банк России мог бы понизить не на 0,25%, а на 1−1,5%, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о понижении данного показателя с 7,5% до 7,25%.

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«Вопрос опять упирается в темпы инфляции, по поводу которых до сих пор нет консенсуса, — сказал Гинько. — В летнее время ключевую ставку можно было снизить на 1−1,5%, и дать сигнал рынку, что в случае если будет произведена атака на рубль в сторону его понижения, Центральный банк может отыграть назад. Банк России должен показать, что он готов отреагировать в любой момент. Я сторонник того, чтобы ставка менялась постоянно в зависимости от экономической ситуации. Тем более что более дешевая ставка могла бы вселить в граждан экономический оптимизм».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в июне Центральный банк РФ уже понижал ключевую ставку на 0,25% до 7,5% годовых. Обосновывалось такое решение замедлением инфляционных ожиданий населения и понижением темпов роста индекса потребительских цен.