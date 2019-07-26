Москва, 26 июля, 2019, 16:18 — ИА Регнум. Около 700 тысяч автомобилей ежедневно въезжают в Москву из Московской области, сообщили 26 июля в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобильное движение в Москве

«Ежедневно фиксируется около 700 тыс. автомобилей, которые начинают свою поездку в области и въезжают в Москву», — говорится в сообщении на странице ЦОДД в Twitter.

В Центре отмечают, что показатель соответствует уровню прошлого года несмотря на появление за это время свыше 200 тысяч новых машин в Москве и области.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми загруженными автомобильными дорогами в Москве за первые две недели июля стали проспект Вернадского и Андропова, улица Профсоюзная, шоссе Энтузиастов, Дмитровское и Щелковское шоссе, Садовое кольцо, Мичуринский, Рязанский и Волгоградский проспекты.