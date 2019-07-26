Москва, 26 июля, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Банк России мог бы понизить ключевую ставку больше, чем на 0,25%, считает экономист Владислав Гинько. Об этом он заявил 26 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о понижении Банком России ключевой ставки до 7,25%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Если мы снижаем ставку, то по всем законам возникает давление на рубль, и он может качнуться вниз по отношению к доллару и евро, — сказал Гинько. — Но Центральный банк очень сильно перестраховывается. На мой взгляд, ставку можно было снизить сильнее, потому что на валютном рынке мы видим ситуацию, когда курс евро впервые с марта 2018 года снижался на биржевых торгах ниже 70 рублей. Мы также видим позитивную динамику на рынке нефти, и поэтому особого давления на рубль нет, хотя одно из основных опасений снижения ставки — это фактор дешёвого рубля».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Банк России решил понизить ключевую ставку — на 0,25 процентного пункта, до 7,25% годовых.