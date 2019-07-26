Триполи, 26 июля, 2019, 16:16 — ИА Регнум. «Как современные рабы, каковыми они и являются, они могут выбирать лишь между рулеткой на море и бомбежкой на суше. Таково мрачное настоящее людей, которые ждут, что им повезет, в большом зале ожидания для мигрантов в Ливии, — пишет испанское издание El Mundo. — В минувший четверг, 25 июля, очередное кораблекрушение в прибрежных водах унесло жизни по меньшей мере 150 этих беженцев с территорий к югу от Сахары, до этого уже подвергнувшихся чудовищному естественному отбору, который предполагают пустыня и каналы миграции. Если цифры верны, то это самая смертоносная катастрофа в Средиземноморье в этом году».

Иван Шилов ИА REGNUM Корабль с мигрантами

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что на борту затонувшего судна было 300 человек и около половины из них погибло. Остальные были спасены местными рыбаками и переданы ливийской береговой охране — «группе наемников из числа лидеров вооруженных формирований, которые плохо обращаются со спасенными (документированный факт) и помещают их в центры содержания под стражей с бесчеловечными условиями», подчеркивает El Mundo. Одно из таких мест, где людей истязают и морят голодом, подверглось бомбардировке 3 июля в Триполи. Тогда погибло 44 мигранта. НПО «Врачи без границ», присутствующая в Ливии, смогла позаботиться о 135 выживших.

Вот уже несколько месяцев неправительственным организациям мешают патрулировать международные воды возле Ливии и мониторить там ситуацию в режиме реального времени. В результате выяснять настоящее число погибших стало намного труднее. А суда с мигрантами продолжают выходить в море, поскольку приносят огромную прибыль организаторам перевозок, знающим, что без спасательных миссий пассажиров ждет смерть. Деревянные и резиновые суденышки не готовы к путешествию до Мальты, Сицилии или Лампедузы. Кроме того, они плывут перегруженными, так что люди на борту могут мечтать лишь о том, чтобы достичь международных вод после пяти-шести часов плавания.

Когда солнце встает над Ливией, с некоторых пляжей можно разглядеть далекие огни нефтяных установок. Туда-то и отправляют мигрантов, говоря им, что это Италия. Один завербованный доброволец заранее стоит на песке — в обмен на бесплатный «билет» на судно он через шесть часов после выхода в море шлет со спутникового телефона сигнал бедствия. Этот сигнал, поступающий в морскую комендатуру Рима, должен инициировать операцию по спасению.

Поскольку НПО в регионе больше не работают, потерпевшие крушение могут надеяться лишь на присутствие неподалеку нефтяного танкера или рыболовецкого судна. Многие торговые корабли предпочитают отключить свой передатчик, чтобы не появиться на радарах и избежать таким образом проблем, которые принесут им сотни спасенных мигрантов на борту: Италия и Мальта закроют в этом случае свои порты, а ожидание политического решения может растянуться на недели.