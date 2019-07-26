Москва, 26 июля, 2019, 16:10 — ИА Регнум. Большая кольцевая линия (БКЛ) московского метро будет закончена к 2022 году. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин при осмотре строительства станции метро «Шереметьевская», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин осматривает строительство станции метро «Шереметьевская»

«На сегодняшний день историческое событие — 60% проводки закончено. Это даёт основание ставить перед строителями другие задачи — замкнуть кольцо уже к 2022 году. Задача архисложная, но я верю, что строители справятся», — отметил Собянин.

Строительство участка Большой кольцевой линии метро от станции «Савёловская» до станции «Авиамоторная» на данный момент завершено на 41%. Общая длина участка составляет 12,8 км с пятью станциями: «Лефортово», «Рубцовская», «Стромынка», «Ржевская» и «Шереметьевская». Также в составе участка будет построена соединительная ветка в депо «Нижегородское».