Майкоп, 26 июля, 2019, 16:08 — ИА Регнум. Сотрудничество Республики Адыгея и Италии по самым разным направлениям планируется расширять — перспективы взаимодействия обсудил глава Адыгеи Мурат Кумпилов с мэром города Куртатоне Карло Боттани в режиме видеоконференции 26 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы РА.

Пресс-служба главы Республики Адыгея Глава Адыгеи Мурат Кумпилов

По словам главы Адыгеи, первый совместный с итальянским городом проект — по оказанию помощи детям с расстройством аутистического спектра (РАС) — дал хорошие результаты, у Адыгеи и Куртатоне есть хороший потенциал для дальнейшего диалога. Основой этому служат конструктивные российско-итальянские отношения. Мурат Кумпилов также отметил, что это не первый совместный с Италией проект в Республике: работа ведется и в сельском хозяйстве, и в других сферах деятельности, постоянно поддерживается связь с почетным генеральным консулом Италии в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Пьерпаоло Лодиджиани. В апреле 2018 года Адыгею посетила бизнес-миссия из Италии, которую возглавил Посол Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччиано.

«Сотрудничество с представителями города Куртатоне в рамках социального проекта можно рассматривать как еще один шаг в развитии наших взаимоотношений с Италией. Мы готовы к дальнейшему диалогу и реализации новых проектов в разных сферах жизни», — отметил Мурат Кумпилов.

Мэр города Куртатоне Карло Боттани выразил заинтересованность в расширении сотрудничества и пригласил руководство Адыгеи посетить муниципалитет. Уже в ближайшее время планируется обсудить детали возможного визита.