Москва, 26 июля, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Проект Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы является не только сложнейшим транспортным проектом российской столицы, но и мира. Об этом 26 июля заявил мэр города Сергей Собянин при осмотре строящейся станции метро «Шереметьевская», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Самый сложный транспортный проект Москвы — это Большая кольцевая линия. Причём не только Москвы, но и сложнейший транспортный проект в мире», — сказал Собянин.

Мэр Москвы также отметил, что при строительстве БКЛ используются разные технологии — от самых современных до «допотопных». Например, на станции «Шереметьевская» строителям в силу технических особенностей приходится работать вручную.

«Проект возводится самыми разными технологиями. Ну, а ряд участков приходится делать практически вручную отбойными молотками. Старые технологии мало где применяются, но дело происходит на большой глубине и примыкает к другим станциям метрополитена, по-другому не получится», — сообщил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, на станции Шереметьевская будет установлен самый длинный эскалатор в Москве.