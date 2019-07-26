Волгоградская область, 26 июля, 2019, 16:04 — ИА Регнум. Волгоградская епархия обратилась к прихожанам с предупреждением — в станице Добринской действует лже-священник. Он несколько лет совершает церковные обряды у себя дома и вводит в заблуждение людей. Заявление опубликовали на официальном сайте епархии.

Николай Неврев. Протодиакон, провозглашающий на купеческих именинах многолетие. 1866

О священнослужителе рассказали митрополиту сами жители станицы. Мужчина призывал не ходить в храмы, а посещать только его молитвенный домик. При этом он крестит детей, отпевает усопших и проводит различные богослужения.

В епархии пояснили, что иерея лишили сана ещё в 2008 году за нарушение церковных правил. Тогда ему запретили совершать какие-либо обряды. Однако бывший священник продолжал свою деятельность и брал деньги с верующих.