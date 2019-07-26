Ростов-на-Дону, 26 июля, 2019, 15:48 — ИА Регнум. Модель современного читателя русской поэзии составят филологи Южного федерального университета (ЮФУ) в рамках междисциплинарного исследования «Русская поэзия и читатель: потенциал и потребности», сообщает 26 июля пресс-служба вуза.

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Задача проекта — понять, как воспринимается сегодня русская поэзия современным читателем, что в ней находит отклик и что по каким-то причинам не находит.

Работу исследователей поддержат специалисты литературно-исследовательского журнала о поэзии Prosodia, выступившие инициатором проекта, а также эксперты журнала «Русский репортер» и аналитического центра «Эксперт Юг».

«Неочевидная, но важная составляющая нашего исследования — привлечение внимания общественности к современной поэзии. Поэзия нуждается в читателе, и не только профессиональном. Приглашая принять участие в опросе читателей вне зависимости уровня их читательской «компетентности», мы как бы подчеркиваем: современная поэзия есть, она достойна внимания», — пояснил один из руководителей проекта доцент ЮФУ Андрей Рослый.

Отмечается, что в ходе исследования будет составлена своеобразная модель современного читателя. Предполагается, что она поможет литературоведам и критикам лучше понимать особенности восприятия лирики сегодня, а значит, и делать выводы о путях развития современной русской поэзии.

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