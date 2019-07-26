Москва, 26 июля, 2019, 15:44 — ИА Регнум. Результаты выборов на Украине 2019 года наглядно показали, что власти, навязанные стране после майдана 2014 года, не находили реальную поддержку большинства народа. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины V—VII созывов Спиридон Килинкаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

«Всё делалось извне. Это не выбор украинского народа. То, что произошло на этих выборах, только подтверждает мои слова: что эти случайные люди попали на должности и представляли украинскую власть пять лет только потому, что так решили там, на Западе», — заявил Килинкаров.

«Это не было решение украинского народа и то, что украинский народ отверг их на этих выборах — для меня это абсолютно очевидная вещь», — подчеркнул он.

По его мнению, граждане Украины сделали всё возможное, чтобы «наказать» Петра Порошенко и его команду, не выходя за рамки правового поля.

«Нельзя так многого требовать от украинского народа. Он сделал то, что он мог сделать. Господина Порошенко, всю его команду (убрал). И проводить сейчас параллели между Порошенко и Зеленским, мне кажется, некорректно. Для меня Порошенко уже военный преступник. У Зеленского, как бы мы к нему ни относились, остаётся этот шанс», — добавил Килинкаров.