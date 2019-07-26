Саранск, 26 июля, 2019, 15:41 — ИА Регнум. В Мордовии проводится доследственная проверка по факту травмирования 11-летнего мальчика в Саранске. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по республике.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

По данным ведомства, 47-летний мужчина выстрелил из пневматического оружия в группу детей, у одного из них в результате был сломан зуб.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В то же время детали происшествия раскрыли в пресс-службе регионального управления МВД. По словам представителя управления, группа мальчиков состояла из двух человек — одному ребёнку 9 лет, другому — 11. Они бегали по крышам гаражей. Один из местных жителей сделал детям замечание, но они не послушались, сообщает «Интерфакс-Поволжье». Тогда мужчина и выстрелил из пневматики. Пострадавшему ребёнку оказали медпомощь в травмпункте. Мужчина задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июня на детской площадке в городе Великие Луки неизвестный обстрелял из пневматического оружия детей, игравших в футбол. В результате 16-летний подросток с пулевым ранением грудной клетки был госпитализирован в больницу.

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