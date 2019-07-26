Самара, 26 июля, 2019, 15:34 — ИА Регнум. Правительство Самарской области одобрило государственную программу «Чистая вода», которая рассчитана на пять лет. Общий объём финансирования превышает 4,6 млрд рублей. Цель госпрограммы — обеспечение населения качественной питьевой водой за счёт повышения качества питьевого водоснабжения, развития и восстановления систем водоснабжения, сообщается на сайте министерства энергетики и ЖКХ Самарской области.

Вода из крана

Объём финансирования государственной программы «Чистая вода» (2019−2024 годы) составит 4 604,68 млн рублей, в том числе в 2019 году на реализацию будет направлено около 462 млн рублей, из них 121,21 млн рублей составят средства федерального бюджета, 310,41 млн рублей выделяется из региональной казны. Также предусмотрены частные инвестиции.

В рамках программы планируется построить 28 объектов водоснабжения, реконструировать более 100 км систем водоснабжения. Власти полагают, что в результате почти 398 тыс. жителей области будут обеспечены качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, или 89,6% сельских жителей и 96% горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, что ранее с руководителями городов Сызрань, Самара, Жигулевск, Кинель, Похвистнево, Новокуйбышевск, Отрадный в правительстве региона обсудили ситуацию по реализации федерального проекта «Оздоровление Волги», цель которого — сохранение бассейна реки Волги, в том числе путем уменьшения сбросов грязных стоков в водные объекты Саратовского водохранилища реки. В Самарской области в рамках программы запланировано 35 мероприятий по строительству (реконструкции) канализационных очистных сооружений.