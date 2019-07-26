Москва, 21 марта, 2024, 17:18 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова резко отреагировала на заявления верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о том, что Евросоюз не пойдет умирать за Донбасс. Пост с ответом дипломат опубликовала в Telegram-канале.

Sergey Petrov/Global Look Press Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

«Потому что мёртвые не умирают дважды», — написала она, комментируя слова главы евродипломатии.

Ранее Боррель призвал не пугать жителей Европы, потому что Евросоюз «не пойдет умирать» за Донбасс. Он заявил об этом на фоне недавних высказываний президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки войск НАТО в зону украинского конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, Макрон с конца февраля неоднократно говорил, что не исключает возможности отправки подразделений НАТО в зону конфликта на Украине на фоне неудач ВСУ. В ответ на это глава Франции Стефан Сежурне заявил 27 февраля, что некоторые виды военной помощи Киеву могут потребовать присутствия военных на территории Украины.

Начальник штаба сухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль 19 марта заявил, что армия страны готовится к участию в «самых жёстких» военных конфликтах. При этом ряд стран НАТО, включая Германию, Италию, Словакию, Польшу, Чехию и Швецию, а также генсек альянса Йенс Столтенберг заявляли, что у них нет планов отправлять войска на Украину.

Президент России Владимир Путин заявил 29 февраля в послании Федеральному собранию, говоря о прозвучавших на Западе призывах отправить военных НАТО на Украину, предупредил, что теперь последствия для интервентов будут ещё более трагичными, чем раньше.