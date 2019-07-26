В Ярославле расселяют аварийные дома на проспекте Октября
Ярославль, 26 июля, 2019, 15:31 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля начала расселение аварийных домов на проспекте Октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.
Постановление об изъятии земельного участка под домом № 33, а также квартир и нежилых помещений в нем подписала и.о. мэра Ярославля Алла Кибец. Как ранее сообщало ИА REGNUM, расселения требовали ранее сами жители домов 27−33 на проспекте Октября.
Еще в 2013 году жильцы дома №27 получили уведомления о том, что должны покинуть свое жилье из-за происходящих разрушений и аварийной ситуации. Сейчас дело дошло до конкретных действий.
«Дома №№ 27, 33 по проспекту Октября в установленном законом порядке признаны аварийными и подлежащими сносу, включены в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Ярославской области на 2019−2025 годы, со сроком расселения
В доме №27 квартиры у собственников выкупают по 52 — 56 тыс рублей за квадратный метр. Расселение этого дома уже начато. В доме №33 оценка изымаемого имущества еще не производилась.
Дома 29 и 31 пока не признаны аварийными, решение об их расселении не принималось.