Киев, 26 июля, 2019, 15:30 — ИА Регнум. В последнее время администрация президента США Дональда Трампа установила «плотный контакт» с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 26 июля заявила в эфире одного из украинских телеканалов эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская, комментируя вчерашний звонок Трампа Зеленскому.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

«Контакт довольно плотный — два телефонных разговора и предложение, которое сразу поступило. Американская сторона рассчитывает, что Зеленский и его команда будут реагировать на те вещи, которые представляют в первую очередь непосредственный интерес для США. Идут определенные политические торги», — сказала Осмоловская.

Она прогнозирует, что Зеленскому удастся нормализовать отношения Украины и США.

«Встречу нужно подготовить, торопиться не нужно… Мне интересно увидеть, какой будет встреча и каковы будут её публичные и непубличные результаты. Из поздравления господина Трампа я делаю еще один вывод: есть соединение утверждения, что новая власть сможет улучшить имидж Украины и быстро завершить коррупционные дела, которые мешали нормализации отношений между США и Украиной», — добавила Осмоловская.

По её словам, администрация Трампа рассчитывает использовать Украину в рамках президентской кампании для борьбы с демократом Джозефом Байденом.

«США и лично Трамп не отказались от идеи использовать истории, связанные с Украиной, в своей избирательной кампании против главного соперника — Джозефа Байдена», — рассказала Осмоловская.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июля президент Трамп позвонил Зеленскому и поздравил его с победой партии «Слуга народа». В свою очередь, украинский президент поблагодарил коллегу за усиление санкций в отношении Кремля.

«Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел. Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране», — информирует пресс-служба.

Напомним, 14 июня Трамп пригласил Зеленского осуществить визит в Вашингтон.