Саратов, 26 июля, 2019, 15:30 — ИА Регнум. Протестировать возможности пассажирского терминала нового саратовского аэропорта «Гагарин» смогут студенты и преподаватели Саратовского государственного технического университета (СГТУ) им. Ю. А. Гагарина, сообщает 26 июля пресс-служба вуза.

Saratov.gov.ru Аэропорт «Гагарин»

Открытие аэропорта состоится 20 августа 2019 года. Как следует из сообщения, для тестирования терминала аэропорт организует доставку автобусом, питание, а также вручит участникам памятные подарки.

Ранее воздушная гавань уже проводила тестовые мероприятия. Так, 25 июля 100 волонтеров-студентов Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского приняли участие в комплексном тестировании работы служб и оборудования аэропорта.

Всего до официального открытия аэропорта будет проведено еще четыре комплексных тестирования, в которых примут участие более 800 человек.