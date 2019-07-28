Киев, 29 июля, 2019, 02:30 — ИА Регнум. Становится всё более распространенной ситуация, когда выпускники украинских школ решают продолжать обучение за границей, очень часто выбирая для получения высшего образования Польшу. Как объясняет эту тенденцию министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Констатируя, что отток граждан стал проблемой для Украины, Гриневич подчеркивает, что в случае с обучением за границей наряду с получением качественного образования важен и еще один момент — последующее возвращение дипломированных специалистов домой. Однако украинскими абитуриентами движет не стремление получить хорошее образование, а «возможность жить по высшему стандарту». При этом случается, что выпускник польского вуза получает такой диплом, который не признается не только на Украине, но и в самой Польше, особенно если человек учился в частном вузе.

В связи с этим министр обращается к юным согражданам с предостережением:

Лилия Гриневич «Перед тем, как туда ехать, попросите, чтобы вам показали лицензию, спросите, эта образовательная программа аккредитована в Польше или нет».

На каком фоне пришло это предупреждение министра и о чём пишет в эти дни украинская пресса, читайте в обзоре Станислава Стремидловского «Ждать ли на Украине диктатуры «Слуги народа»».