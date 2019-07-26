Нижний Новгород, 26 июля, 2019, 15:27 — ИА Регнум. После жарких выходных нижегородцев ждет похолодание. Такие данные содержатся в прогнозе Гидрометцентра России.

Иван Шилов ИА REGNUM Нижний Новгород

В частности, 26 и 27 июля в дневные часы температура воздуха в Нижегородской области будет находиться на отметке +28 °C, ночью — +17 °C. Однако уже в воскресенье, 28 июля, погода изменится, ожидается дождь, а дневная температура снизится до +22 °C. В ночь на понедельник температура воздуха упадет до +9 °C, предупреждают синоптики.

А новая неделя начнется с дождя и +15 °C днем, ночью будет еще холоднее — до + 8 °C. Достаточно прохладными будут и два первых дня августа.

ИА REGNUM напоминает, 28 июля во многих регионах России прогнозируется резкое похолодание. Синоптики предупреждают, что в некоторых районах температура воздуха будет на 8−10 °С ниже климатической нормы.