Екатеринбург, 26 июля, 2019, 15:23 — ИА Регнум. Устанавливаются причины возгорания одного из зданий оздоровительного комплекса «Чапаевские бани» в Екатеринбурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

61.mchs.gov.ru Пожарные

В управлении уточнили, что с огнём на площади порядка 300 кв метров удалось справиться менее чем за два часа. Пострадавших во время тушения пожара нет. Сгорела двухэтажная баня и стоящие рядом с ней хозяйственные постройки. Также пожарные не допустили распространения огня на соседние здания.

Как сообщало ИА REGNUM, сигнал о возгорании одного из зданий комплекса «Чапаевские бани» потупил в 14:39 по местному времени, в 15:38 огонь был полностью локализован и ликвидирована угроза распространения пожара, а в 16:26 с огнём удалось справиться полностью.