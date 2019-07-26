Киев, 26 июля, 2019, 15:21 — ИА Регнум. «Уже через год нового премьер-министра Украины отправят в отставку, поскольку его работа не принесет быстрых положительных результатов, на него «повесят всех собак». Об этом 26 июля заявил в эфире одного из украинских телеканалов эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Он считает, что новый премьер-министр обязан заложить основы и фундамент для развития и роста экономики.

«Не важно, кто сейчас будет премьер-министром, потому что даже самый опытный специалист, который действительно заложит основы для проведения реальных реформ, через год будет отправлен в отставку. На него «повесят всех собак». Инерционность экономических процессов предполагает результат не ранее, чем через три года. Украинская история показывает, что вряд ли кто досиживал. А вот уже его преемник может получить огромный результат… Человек, который должен прийти, должен заложить основы для будущей трансформации», — сказал Землянский.

Комментируя результаты работы Владимира Гройсмана, он заметил, что «можно сидеть, ничего не делать и смотреть, как оно сыпется». Землянский заметил, что Гройсман отличился тем, что провел «демонтаж государственных институтов».

«Мы потеряли самое важное — институциональную память в министерствах и ведомствах, которую очень тяжело восстановить. Это произошло за счет люстраций… Мы получили большой провал», — констатировал Землянский.

При этом он призвал новое правительство вводить рынок земли после того, как государство сможет гарантировать право частной собственности, в частности остановить рейдерство. Землянский призвал правительство и парламент устранить проблемы, которые возникли после «реформы» сфер образования и медицины.

«Это — базовое условие для проведения любых реформ и любых инициатив для привлечения инвестиций. Пока у нас со стороны государства не появится мощный механизм защиты частной собственности, ни о каком рынке, ни о каких инвесторах речи по определению быть не может», — предупредил Землянский.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июля глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что фамилии кандидатов на должности премьера и профильных министров станут известны до начала работы парламента. Кроме того, в июле журналист американского издания Atlantic Council Мелинда Херинг отметила пять кандидатов на пост премьер-министра Украины.