Кванджу, Южная Корея, 26 июля, 2019, 15:19 — ИА Регнум. Американский пловец Калеб Дрессел побил мировой рекорд Майкла Фелпса на дистанции 100 м баттерфляем. Новый рекорд он установил на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в южнокорейском Кванджу.

Калеб Дрессел

В полуфинальном заплыве Дрессел показал результат 49,50 секунды. Предыдущий рекорд установил 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс в 2009 году, когда на чемпионате мира в Риме преодолел дистанцию за 49,82 секунды.

Отметим, что финальный заплыв на дистанции 100 м баттерфляем состоится 27 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, венгерский пловец Кшиштоф Милак побил рекорд Фелпса на дистанции 200 м баттерфляем.