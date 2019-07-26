Челябинск, 26 июля, 2019, 15:18 — ИА Регнум. В Челябинской области в единый день голосования, 8 сентября, завершатся около 70 различных выборных кампаний. Кроме выборов губернатора в 24 муниципалитетах запланированы выборы в местные органы власти.

Владимир Сачков. Выбирайте достойных! 1957

Всего на 1 января в регионе проживают 2 млн 633 тыс. 687 избирателей.

Отметим, основные муниципальные выборы пройдут в Челябинске. Там изберут райсоветы, из которых затем сформируют гордуму.