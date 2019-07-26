Санкт-Петербург, 26 июля, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Зенит» объявил о переходе мексиканского центрового Густаво Айона. Об этом 26 июля сообщается на сайте клуба.

Mike Густаво Айон

Отмечается, что Айон подписал контракт с санкт-петербургским клубом сроком на один год.

Напомним, с 2014 года Айон выступал в составе мадридского «Реала». Вместе с командой он четыре раза выиграл чемпионат Испании и дважды — Евролигу.

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