Обнинск, Калужская область, 26 июля, 2019, 15:09 — ИА Регнум. Торжественное открытие мемориальной стелы «Героизм. Мужество. Честь», посвященной сотрудникам МВД России, погибшим при исполнении служебного долга, состоялось 26 июля в городе Обнинске Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Admobninsk.ru В Обнинске торжественно открыли мемориальную стелу «Героизм. Мужество. Честь»

В церемонии открытия памятника, его освящении и лития по погибшим, возложении цветов приняли участие сотрудники правоохранительных органов, депутаты, представители общественности и молодёжь.

» Эти люди в мирное время исполнили свой долг до конца. Они не думали о своем здоровье или жизни, когда совершали свой подвиг. Они давали присягу ‑ и ее выполнили. Мы открываем памятник накануне Дня города как знак уважения и признательности жителей города к подвигам сотрудников МВД», — сказал глава администрации Обнинска Владислав Шапша.

Участники митинга в торжественной обстановке также вручили паспорта гражданина РФ семерым обнинским школьникам, достигшим 14-летия.