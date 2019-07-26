Калуга, 26 июля, 2019, 15:04 — ИА Регнум. Авиакомпания «РусЛайн» открыла продажи билетов на осенний период 2019 года из Калуги в Екатеринбург и обратно, сообщили 26 июля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе международного аэропорта «Калуга».

InalInalov Самолет авиакомпании «РусЛайн»

Расписание полётов изменится. С 1 ноября улететь в Екатеринбург можно будет по средам и субботам. Вылет из Калуги — в 23:55, из Екатеринбурга в 23:00 по местному времени.

Билеты на рейсы уже в продаже на официальном сайте перевозчика. Их цена начинается от 3,5 тысячи рублей в одну сторону.