Екатеринбург, 26 июля, 2019, 15:06 — ИА Регнум. В Екатеринбурге пожарным удалось ликвидировать открытое горение на оздоровительном комплексе «Чапаевские бани». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Ada Be Тушение пожара

Тушение пожара завершилось в 16:26 по местному времени. Сгорели двухэтажная баня и стоящие рядом с ней надворные постройки.

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Напомним, что пострадавших в результате пожара нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре поступило в 14:39 по местному времени. На место происшествия выехали сначала пять пожарных расчётов, а впоследствии к тушению огня присоединилось ещё 11 единиц техники. В первый час пожарные ликвидировали угрозу распространения огня на соседние здания.