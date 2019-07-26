Лондон, 26 июля, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Пассажиры в аэропортах Великобритании жаловались на «хаос» из-за задержек и отмены авиарейсов вследствие экстремальных погодных условий. Об этом 26 июля сообщает Press Association.

Heathrow.com Аэропорт «Хитроу»

Новый температурный рекорд был установлен 25 июля, когда столбик термометра достиг 36,9 °С в аэропорту «Хитроу».

Представители воздушной гавани сообщили, что «из-за экстремальных погодных условий «Хитроу» и другие аэропорты вынуждены задерживать и отменять рейсы».