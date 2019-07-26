Курган, 26 июля, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Бывшему заместителю губернатора Зауралья Роману Ванюкову, обвиняемому в многомиллионных взятках, на два месяца продлили арест. Об этом местным СМИ сообщила пресс-секретарь Курганского городского суда Наталья Иванищева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

Бывший руководитель департамента строительства и ЖКХ Курганской области останется в следственном изоляторе до конца сентября 2019 года.

Напомним, Роман Ванюков, а также депутат Щучанской районной думы Авак Бабаян были задержаны и арестованы в конце ноября 2018 года по подозрению в коррупционном преступлении. В ходе расследования сотрудники СКР выявили новые эпизоды их противоправной деятельности.