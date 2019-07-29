Пекин, 29 июля, 2019, 04:20 — ИА Регнум. Похоже, что в отношении Китая США уже приготовили такую же идеологическую закладку, какой является для России нынешняя Украина. Почему остров Тайвань может стать миной замедленного действия или контролируемым американцами очагом напряженности против Китая, рассказывает автор ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Тайвань. Статуя Будды

Только в 1979 году американская дипломатия согласилась с выдвигаемым Пекином принципом «Одного Китая», который предполагал отношение к Китайской Народной Республике и к Китайской Республике Тайвань как к единому государству. На словах конфликт, выражавшийся в придании большей легитимности Тайваню, не принявшему коммунистическую идеологию, чем коммунистической КНР, был исчерпан. Но в действительности США выдвинули новый документ, т.н. Закон об отношениях с Тайванем, который гарантировал военную защиту острова в случае гипотетической агрессии Пекина.

В 2008 году старый конфликт был вновь извлечен на свет посредством провокационного высказывания тогдашнего президента Тайваня, который неожиданно заявил, что «единого Китая больше не существует, есть Тайвань, и это отдельная страна». Данный скандал стал лишь первой ласточкой будущих обострений, который стали особенно актуальны с начала американо-китайской торговой войны. Тайваньский вопрос крайне выгоден для Вашингтона, который использует его как предлог для усиления своего присутствия в регионе, поставок оружия Тайваню и прочих «актов защиты», давящих на КНР.

Очень похожа ситуация на то, что происходит в российско-украинских отношениях, вплоть до того, что и на Тайване пытаются измыслить собственный вариант китайской истории, представляя себя, разумеется, более китайцами, чем обитатели материка. В чём заключается такой подход и выйдет ли у Запада противопоставить Тайвань материковому Китаю — кстати, против воли большинства населения острова?

Читайте подробности в статье Руслана Хубиева «Копия российско-украинского конфликта: США давят на КНР через Тайвань».