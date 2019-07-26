Ростов-на-Дону, 26 июля, 2019, 14:46 — ИА Регнум. Работники Южной транспортной прокуратуры отреагировали на многочисленные жалобы пассажиров в социальных сетях. Люди были возмущены организацией пропускного режима на железнодорожном вокзале «Ростов-Главный», сообщает ведомство.

Липунов Г. А Вокзал «Ростов-Главный»

Согласно требованиями по обеспечению транспортной безопасности, допуск к перронам для встречающих и провожающих разрешён только по разовым пропускам. Чтобы избежать большого скопления людей при увеличении пассажиропотока, было предусмотрено оперативное увеличение числа работников, задействованных в выдаче пропусков. Но эту возможность работники вокзала не использовали.

«Однако в ряде случаев работниками вокзала мониторинг пассажиропотока не обеспечивался, своевременные меры по обеспечению допуска провожающих и встречающих пассажиров в перевозочный сектор не принимались», — уточнили в ведомстве, добавив, что это приводило к большому скоплению людей на выдачу пропусков.

Ответственным лицам внесены представления.