Вашингтон, 26 июля, 2019, 14:47 — ИА Регнум. В честь 55-летия Ford Mustang американская автокомпания выпустила обновленную версию этой легендарной модели. Об этом 26 июля сообщает издание Car.ru.

János Tamás Ford Mustang

Американский автопроизводитель снабдил юбилейное авто 5,0-литровым мотором. Крыша обновлённого авто будет иметь насыщенный черный цвет, а на капоте и нижней части машины появятся специальные полосы, которые выделят юбиляра. Также изменениям подверглась выхлопная система, предназначенная для регулировки интенсивности выхлопа.

Задний спойлер автолюбители смогут получить за отдельную плату. Однако уже в начальной комплектации в салоне автомобиля будут установлены оригинальный рычаг переключения скоростей и усовершенствованная аудиосистема Bang Olufsen.

Кроме того, юбилейный Mustang имеет функцию точки доступа в интернет. Теперь к сети можно будет одновременно подключить 10 различных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский концерн Ford зарегистрировал в Соединённых Штатах два новых суббренда — Adrenaline и Badlands. Однако информации о том, для чего будут использованы суббренды пока нет.

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