Горячую воду из Большого адронного коллайдера используют для обогрева домов
Женева, Швейцария, 26 июля, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Излишки горячей воды из Большого адронного коллайдера (БАК) будут использоваться для отопления жилых домов. Об этом сообщается на сайте Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
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Большой адронный коллайдер
Отмечается, что руководство ЦЕРН подписало соглашение с чиновниками французской коммуны Ферне-Вольтер. Согласно этому соглашению, горячая вода из БАК будет использоваться для отопления домов.
Вода из коллайдера будет поступать в общую систему отопления. Это позволит восьми тысячам жителей снизить выбросы углекислого газа от применения ископаемого топлива.
Тестирование новой системы запланировано на 2021 год.
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