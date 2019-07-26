Женева, Швейцария, 26 июля, 2019, 14:35 — ИА Регнум. Излишки горячей воды из Большого адронного коллайдера (БАК) будут использоваться для отопления жилых домов. Об этом сообщается на сайте Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).

Home.cern Большой адронный коллайдер

Отмечается, что руководство ЦЕРН подписало соглашение с чиновниками французской коммуны Ферне-Вольтер. Согласно этому соглашению, горячая вода из БАК будет использоваться для отопления домов.

Вода из коллайдера будет поступать в общую систему отопления. Это позволит восьми тысячам жителей снизить выбросы углекислого газа от применения ископаемого топлива.

Тестирование новой системы запланировано на 2021 год.

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