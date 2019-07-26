Санкт-Петербург, 26 июля, 2019, 14:34 — ИА Регнум. Если «Газпром» заключит с Украиной краткосрочный контракт на транзит газа, то условия этого контракта будут почти идентичны действующим, доход Украины от транзита если и вырастет, то не радикально, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 26 июля, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя сообщения о возможном заключении нового соглашения.

Иван Шилов ИА REGNUM Газопровод

Ранее Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что российская сторона готова предложить Украине годичный контракт на транзит газа. За этот период времени будут запущены и отрегулированы поставки по «Южному потоку» и второй нити «Северного потока».

«Позиция «Газпрома» состоит в том, чтобы продлить контракт на краткий срок, пока будут достраиваться и вводиться альтернативные транспортные коридоры. Так они сохранят возможность обеспечивать поставки потребителям в Южной Европе.

Долгосрочный контракт для этого не нужен. Когда будет запущен «Южный поток», газ в Южную Европу можно будет поставлять через Сербию. С Украиной же будут подписываться только соглашения о поставках газа для самой Украины, а не о транзите.

Предполагаю, что если краткий контракт будет заключен, условия в нем не претерпят существенных изменений. Украинская сторона, конечно, может захотеть напоследок заработать больше, но вряд ли повышение стоимости транзита будет значительным. Иначе «Газпром» может обратиться в суд.

Скорее, Украина и не будет просить о значительном повышении стоимости транзита. Это даст им возможность потом в переговорах с Евросоюзом говорить, что они готовы и дальше работать с этим транзитом», — отметил Дмитрий Кумановский.