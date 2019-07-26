Анкара, 26 июля, 2019, 14:33 — ИА Регнум. Вооруженные силы Турции «нейтрализовали» предполагаемых убийц турецкого дипломата в Эрбиле. Об этом 26 июля сообщает Rudaw.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий боец

Спецоперации проводились в провинции Дохук в Иракском Курдистане, в результате чего были «нейтрализованы» два человека. Анкара обвинила их к причастности к Рабочей партии Курдистана (РПК).

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Как передавало ИА REGNUM, 17 июля в одном из ресторанов Эрбиля неизвестные совершили нападение на турецкого дипломата, в результате стрельбы он скончался, также погибли двое мирных жителей.