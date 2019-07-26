Северск, Томская область, 26 июля, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Объём забираемой Сибирским химическим комбинатом речной воды снизился на 31% за последние пять лет, сообщает 26 июля пресс-служба предприятия.

Дмитрий Шипуля Сибирский химический комбинат

Существенного снижения удалось достичь после реализации мероприятий, реализованных в 2010—2015 годах, в текущем периоде, и направленных на повышение показателей энергосбережения и энергоэффективности производственных процессов.

«В 2018 году СХК использовал 57% от лимита водопотребления, при этом используя технологию многократного (оборотного) и повторного использования речной воды», — пояснили на комбинате.

Отмечается, что вода, использованная на заводе разделения изотопов для охлаждения оборудования, затем направляется для повторного использования в системе охлаждения турбоагрегатов ТЭЦ АО «ОТЭК». Оборотное использование воды предусмотрено также в схеме водоснабжения радиохимического завода. В 2018 году 44% от общего объема речной воды предприятием использовалось повторно либо многократно.

Для охлаждения технологического оборудования сублиматного завода АО «СХК» в тёплый период года используется артезианская вода из подземных скважин, расположенных на территории завода. Фактическое водопотребление в 2018 году составило 70% от предоставленного предприятию лимита.