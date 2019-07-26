Ростов-на-Дону, 26 июля, 2019, 14:24 — ИА Регнум. В Ростовской области подростка ударило током на железнодорожной станции «Азов». По данному факту организована доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в Южном следственном управлении на транспорте СКР.

Mikael655 Электровоз

В ведомстве уточнили, что 14-летний мальчик получил электрический разряд при попытке залезть на вагон состава грузового поезда. Произошло ЧП во время прогулки с друзьями. Учащийся азовской школы № 7 получил сильные ожоги — почти 80% поверхности тела. Подростка доставили в больницу № 1 города Азова.

Следователям предстоит выяснить, что мотивировало ребёнка к такому поступку.

ИА REGNUM напоминает, что подобный случай произошёл на станции «Таганрог» вечером 16 апреля текущего года. 13-летний мальчик после удара током при попытке взобраться на крышу вагона грузового поезда остался жив.