Санкт-Петербург, 26 июля, 2019, 14:18 — ИА Регнум. Центробанк действует экспериментальным путем, что в ситуации общей финансовой стабильности вполне оправдано, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 26 июля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе, комментируя решение ЦБ о снижении ключевой ставки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Как сообщалось ранее, регулятор снизил ключевую ставку на 0,25% до 7,25%. Это второе такое решение за два месяца — в июне 2019 года ключевая ставка была снижена с 7,75 до 7,50%.

«Общая ситуация сейчас достаточно стабильна. Угрозы для валютного курса нет. Рубль в последнее время несколько укрепился по отношению к доллару.

В такой благоприятной ситуации Центробанк идет экспериментальным путем. Они снизил ставку, посмотрели на реакцию банков. Стабильность не ослабла — значит, можно снизить ставку еще раз, дать дополнительные стимулы для роста.

Эти эксперименты выглядят вполне оправдано. Мы видим движение в сторону смягчения, стимулирования роста кредитования», — отметил Юрий Ичкитидзе.