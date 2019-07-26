«Задыхаемся»: на Алтае выражают недовольство бездействием губернатора
Барнаул, 26 июля, 2019, 14:16 — ИА Регнум. В Instagram находится единственный официальный аккаунт губернатора Алтайского края Виктора Томенко в социальных сетях. Однако многие пользователи обратили внимание на то, что последняя сделанная там запись повествует о выпускниках губернаторской программы подготовки профессиональных кадров, а до этого глава региона вещал об открытии Шукшинского фестиваля. Но вот о том, что уже более недели жители региона задыхаются от шлейфа сибирских пожаров, накрывших регион, записей не обнаружено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Впрочем, эта тема с лихвой представлена в комментариях к губернаторским сообщениям. Вот лишь некоторые из них:
«СИБИРЬ ЗАДЫХАЕТСЯ! #мыхотимдышать»;
«Уважаемый Виктор Петрович, может, вы подскажете, когда начнут применятся меры по тушению пожаров в Сибири? Почему никто ничего не делает? Всю Сибирь накрыло смогом, люди страдают!»;
«Здравствуйте, скажите, что предпринимается с лесными пожарами? Почему пишут, что их практически не тушат? Куда нужно обращаться, чтобы вопрос был поднят на федеральном уровне?»;
»Похоже, ни с газификацией, ни с лесными пожарами никто ничего не будет делать, пока «в ручном режиме» президент не возьмётся за эти проблемы!»;
«А есть что сказать по поводу смога над краем? По поводу лесных пожаров… Фестивали это, конечно, хорошо…«
Как уже сообщало ИА REGNUM, из-за так называемых пожаров-отказников в Сибири и на Дальнем Востоке (их площадь уже превышает два миллиона гектаров) дымовой шлейф распространился на территории Сибирского, Приморского и Уральского федеральных округов. Петицию с требованием ввести режим ЧС из-за окутавшей регионы мглы подписали уже сотни тысяч человек.